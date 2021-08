Roma, Figliomeni (Fd’I): sui cimiteri solo chiacchiere, bilancio della Raggi è fallimentare.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono passati esattamente tre mesi, era il 5 maggio scorso, quando l’Amministratore Unico di Ama annunciava in Aula, a seguito delle nostre ripetute denunce riportate a galla anche dai media, un piano investimenti di circa 55 milioni di euro in ambito cimiteriale per ‘ristrutturare l’importante patrimonio architettonico’ e per ‘potenziare le strutture operative’". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina. "Ebbene - continua la nota- ad oggi non assistiamo ad alcun cambiamento se non ad ulteriore esasperazione dei cittadini e delle relative associazioni che hanno presentato di recente una diffida al fine di provvedere all’eliminazione del degrado e dell’incuria attuale. Nel corso di questi cinque anni più volte abbiamo cercato, anche con esposti alla Procura e alla Corte dei Conti, di far invertire la rotta a questa amministrazione sorda al grido di dolore dei cittadini per la perdita dei cari, una frustrazione che ha spinto taluni a chiedere persino scusa ai propri cari con cartelli pubblicitari, ma che da parte dell’amministrazione Raggi ha trovato solo il solito scarica barile nei confronti di chi c’era prima e del Covid-19. Raggi e gli esponenti grillini si devono vergognare per aver trattato così i nostri poveri defunti che sono costretti a riposare in luoghi che cadono a pezzi senza che ci sia stata alcuna manutenzione, pieni di zanzare, senza acqua per annaffiare i fiori, non sicuri per furti a danno delle persone e delle opere d’arte. Per non parlare dei gravissimi ritardi nella cremazione e tumulazione delle persone per colpa di investimenti non fatti nonostante li abbiamo ripetutamente sollecitati in questi cinque anni. È inaccettabile -conclude- la tattica di questi avventurieri, ossia l’annuncite di progetti che non saranno mai realizzati nonostante i toni trionfalistici”. (Com)