Speciale difesa: Afghanistan, Johnson, giudicheremo talebani in base alle loro azioni

- Il Regno Unito giudicherà il regime talebano in base alle sue scelte e alle sue azioni piuttosto che rispetto alle sue parole. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel suo intervento alla Camera dei Comuni incentrato sulla situazione in Afghanistan. "La difesa dei diritti umani rimarrà della massima priorità", ha detto Johnson, aggiungendo che i militari che hanno combattuto in Afghanistan dovrebbero essere "orgogliosi dei loro successi" poiché "hanno fornito protezione vitale per due decenni" nel Paese. Il primo ministro ha affermato che il governo del Regno Unito lo deve a questi soldati: bisogna "aiutare il popolo afgano a scegliere il migliore tra tutti i loro possibili futuri". (Rel)