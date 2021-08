Speciale difesa: Libia, capo di Stato maggiore Haddad critica “violazioni” Comitato militare 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell’esercito libico, generale Mohammed al Haddad, ha chiesto al Consiglio presidenziale e al governo di unità nazionale di Tripoli di porre fine alle “violazioni” del Comitato militare misto 5+5, che “non servono alla sicurezza politica e sociale”. In un comunicato Al Haddad afferma che il Comitato ha deviato dal percorso professionale e tecnico ad esso assegnato, e ha interferito negli affari politici demandati esclusivamente all’autorità esecutiva attualmente in carica. Queste interferenze sono inaccettabili, ha proseguito Al Haddad, e hanno “riflessi negativi sulle funzioni del Consiglio presidenziale in quanto comandante in capo dell’esercito” e sulle funzioni del governo di unità nazionale. Il capo di Stato maggiore, che ha incontrato a Istanbul il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha inoltre espresso il suo “stupore” per la richiesta del Comitato di nominare immediatamente un ministro della Difesa, nonostante la brevità del mandato rimanente del governo (che dovrebbe concludersi con le elezioni del prossimo dicembre) e la difficoltà di raggiungere un accordo su una personalità per la guida del dicastero. I messaggi del Comitato hanno trascurato i “grandi sforzi dei servizi di sicurezza e militari nella lotta al terrorismo”, ha aggiunto Al Haddad, e il loro contribuito alla stabilizzazione. Il comunicato di Al Haddad si aggiunge alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dalle forze legate alla regione occidentale, che accusano il Comitato 5+5 di essere eccessivamente sbilanciato a favore dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar. (Res)