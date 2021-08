Speciale difesa: terzo volo della Repubblica Ceca lascia Kabul con 62 passeggeri a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo aereo militare di soccorso ceco spedito in Afghanistan ha lasciato l’aeroporto di Kabul con 62 persone a bordo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek. A bordo del velivolo ci sono interpreti afgani con i loro figli e detentori di permessi di residenza di lungo termine in Repubblica Ceca. Il ministro della Difesa, Lubomir Metnar, ha precisato che tra le persone a bordo ci sono quattro afgani il cui prelievo è stato chiesto dalla Slovacchia. I due precedenti voli predisposti da Praga hanno portato in territorio ceco un totale di 133 persone, tra le quali l’ambasciatore Jiri Baloun e due cittadini polacchi. (Vap)