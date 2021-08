Speciale difesa: Serracchiani (Pd), deputati partito per mobilitazione in favore rifugiati e ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza umanitaria che di ora in ora cresce in Afghanistan impone a tutti noi una mobilitazione rapida per accogliere nel nostro Paese quanti stanno fuggendo per timore delle ritorsioni e delle violenze dei talebani e per sostenere le ong che restano in Afghanistan. Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, secondo cui è questo il senso delle decisioni assunte dalla segreteria del Pd. "Le deputate e i deputati daranno il proprio contributo a favore delle iniziative di raccolta fondi, di sostegno alle amministrazioni e ai sindaci che si sono detti disponibili ad accogliere i rifugiati e alle organizzazioni del terzo settore che si stanno mobilitando. Insieme all'accoglienza per chi sta arrivando nel nostro Paese le deputate e i deputati del Pd si attiveranno anche perché l'aiuto alla società afghana che non vuole tornare indietro vada avanti dopo questi tragici giorni e l'attenzione del governo italiano e dell'Europa resti alta e vigile come in queste ore a difesa dei valori di libertà e democrazia per cui tantissime donne e uomini stanno lottando in Afghanistan", aggiunge. (Rin)