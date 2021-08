Speciale difesa: Turchia, ministro Difesa, preso tutte le precauzioni per i nostri militari in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha dichiarato che la Turchia ha preso tutte le precauzioni per la sicurezza dei suoi militari in Afghanistan. “In nessun modo possiamo mettere in pericolo la vita dei nostri militari”, ha dichiarato Akar all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. "Abbiamo espresso le nostre opinioni e intenzioni riguardo all'aeroporto internazionale di Kabul fin dall'inizio. Il nostro scopo in Afghanistan è noto a tutti. A tal fine, manteniamo il necessario coordinamento con la Nato, gli Stati Uniti e altri Paesi, nella regione e al di fuori la regione”, ha dichiarato il ministro della Difesa turco, precisando che l’obiettivo dei militari turchi è quello di mantenere la sicurezza dell’aeroporto Hamid Karzai di Kabul per evitare interruzioni del traffico aereo. “Stiamo lavorando come abbiamo fatto negli ultimi sei anni”, ha affermato il ministro. Parlando in merito alle interruzioni del traffico aereo avvenuti nei giorni, dovute all’afflusso di migliaia di persone intenzionate a fuggire dal Paese, Akar ha dichiarato: “Grazie al lavoro dei militari turchi e di altri Paesi è stata ripristinata la sicurezza e la calma necessaria. Gli aerei hanno iniziato ad atterrare e decollare in sicurezza all'aeroporto. Negli ultimi due giorni sono stati effettuati 62 voli. Nel frattempo, vari Paesi continuano i loro sforzi per evacuare i propri cittadini dall'Afghanistan”, ha dichiarato il ministro della Difesa turco. “Queste evacuazioni continueranno. Non ci sono problemi nell'uso dell'aeroporto, sono state prese le precauzioni necessarie. Lavoriamo per mantenere l'aeroporto aperto in sicurezza e per servire tutto l'Afghanistan”, ha aggiunto Akar. "Finora non ci sono stati attacchi o episodi di scontri nell’area dell’aeroporto che sembra al momento sicura, ma la situazione potrebbe cambiare in qualsiasi momento e noi siamo preparati per questo”, ha aggiunto il responsabile della Difesa turco. “In caso di sviluppi diversi, siamo pronti ad attuare i piani necessari", ha affermato Akar. (Res)