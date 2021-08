Francia: von der Leyen, Piano di ripresa di Parigi "investe sull'economia di domani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il suo Piano di ripresa e resilienza, la Francia investe nell'economia di domani, con una forte attenzione alle transizioni verdi e digitali, oltre che alla competitività e alla coesione sociale e territoriale. Lo ha affermato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, commentando l'erogazione alla Francia di 5,1 miliardi di euro in prefinanziamento, pari al 13 per cento della dotazione finanziaria del Paese nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza. “Con questo primo esborso, il sostegno di Next Generation Eu diventa ora concreto in Francia. Con il suo piano di ripresa e resilienza, la Francia investe nell'economia di domani, con una forte attenzione alle transizioni verdi e digitali, ma anche alla competitività e alla coesione sociale e territoriale", ha detto von der Leyen. (Beb)