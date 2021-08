Viterbo: Rotelli (Fd'I), Daspo cinque anni a partecipanti rave identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederò al prefetto che venga applicato, a tutti i partecipanti identificati, il Daspo (foglio di via) per almeno i prossimi 5 anni". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Rotelli. "Musica spenta e tutti in coda in uscita al rave del Lago di Mezzano, con le Forze dell'ordine intervenute massicciamente dalle prime luci dell'alba. Doveva durare fino a domenica, con un lavoro continuo. I dirigenti della Questura di Viterbo si sono adoperati per risparmiarci altri 4 giorni di illegalità, senza arrivare a scontri. Il timore di un G8 bis è sempre vivo - afferma Rotelli - dialogo e fermezza sono le uniche chiavi per risolvere il problema contingente. Ma per il futuro e per quello che è appena successo, non è possibile immaginare che il 'movimento' dei rave non sia attentamente monitorato dalle forze di Polizia, per evitare altri simili episodi e lutti. Quello del Daspo è "un ulteriore deterrente, affinché quello che abbiamo vissuto non si ripeta almeno nella Tuscia", conclude. (Com)