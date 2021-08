Nigeria: attacco armato a convoglio di lavoratori locali Shell, almeno 7 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno sette morti il bilancio di un assalto armato avvenuto nello Stato di Imo, nel sud-est della Nigeria, contro un convoglio che trasportava lavoratori in una struttura appartenente alla Shell Petroleum Development Company of Nigeria (Spdc). Secondo quanto riporta il quotidiano "Premium Times", sei delle vittime stavano lavorando con una società di servizi, la Lee Engineering Company, che ha un contratto con la Shell. Tra le vittime c'è anche un ispettore di polizia incaricato di supervisionare la sicurezza del convoglio. “Hanno subito un'imboscata, sono usciti dalla boscaglia e hanno iniziato a sparare contro di loro. Loro (le vittime) erano tutti nel veicolo", ha dichiarato il portavoce della polizia nello Stato di Imo, Mike Abattam. La polizia non è stata in grado finora di accertare chi fosse responsabile dell'attacco. Un portavoce di Shell, Bamidele Odugbesan, ha dichiarato al "Premium Times" che i lavoratori stavano viaggiando verso il sito del progetto di sviluppo del gas di Assa North e che Shell ha chiuso il sito e le altre strutture nell'area come "misura precauzionale". "Siamo molto rattristati da questo episodio e stiamo fornendo alla società appaltatrice e alla polizia il supporto necessario", ha affermato. L'attacco non è stato rivendicato ma è probabilmente attribuibile al gruppo separatista Popolo indigeno del Biafra (Ipob), molto attivo nello Stato di Imo, più volte accusato dal governo nigeriano di essere responsabile di attacchi mortali. Nnamdi Kanu, il leader del gruppo proscritto dal governo, è attualmente detenuto ad Abuja dove è processato per tradimento. (Res)