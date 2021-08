Violenza donne: spara durante lite con moglie, arrestato 40enne a Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della squadra mobile di Messina hanno arrestato un 40enne per detenzione abusiva di arma comune da sparo, per minacce aggravate e sparo in luogo pubblico. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella notte di Ferragosto, il soggetto avrebbe minacciato la moglie nel corso di una lite scoppiata per gelosia, esplodendo alcuni colpi in aria per intimidire la vittima. Ad assistere alla scena anche la figlia minore. Gli agenti, una volta accorsi sul luogo dell'accaduto, sono riusciti a rinvenire la pistola con due caricatori, poi sequestrati, di cui uno con 5 cartucce e 5 bossoli esplosi. (Ren)