Viterbo: assessore ambiente Lazio, rave abusivo è schiaffo per sicurezza salute pubblica e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per più di cinque giorni, migliaia di persone provenienti da tutta Europa hanno agito al di fuori della legge partecipando al rave organizzato abusivamente nei pressi del Lago di Mezzano, nel viterbese. Dopo un anno e mezzo di pandemia e relative restrizioni, dopo tutte le campagne per promuovere la vaccinazione, dopo l'adozione del green pass come strumento per accedere a luoghi pubblici e partecipare ad eventi di varia natura, stiamo assistendo inermi a un'impasse burocratico che ha permesso a migliaia di persone di varia nazionalità di recarsi e permanere con macchine, van e roulotte in un'area incontaminata e altamente protetta, senza alcuna autorizzazione o strumento di controllo, senza distanziamento e senza il rispetto delle più recenti norme in ambito sanitario". Così in una nota Roberta Lombardi, Assessora per la Transizione ecologica e della Regione Lazio. (segue) (Com)