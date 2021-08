Viterbo: assessore ambiente Lazio, rave abusivo è schiaffo per sicurezza salute pubblica e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre queste persone si godevano la festa -continua Lombardi- violando la legge in più modi e deturpando in maniera gravissima l'ambiente naturale in cui si trovavano abusivamente, anche dopo la morte di un giovane partecipante al rave, tutto quello che i cittadini dei territori circostanti hanno potuto fare è stato assistere inermi e subire questa inaccettabile violenza. Sono lieta che i piani iniziali, che fissavano la data conclusiva del party al 23 agosto, siano saltati e spero che con lo sgombero e i controlli di oggi si spenga definitivamente la musica al Lago di Mezzano, ma la faccenda è ancora ben lontana dall'essere conclusa e chiarita. Non siamo nel Far West e ora i meritano trasparenza e sicurezza: com'è stato possibile arrivare a questo punto? Chi risponderà delle conseguenze sanitarie e ambientali di quanto accaduto? Bisogna ribadire e dimostrare con i fatti che il nostro non è il Paese dei Balocchi per chiunque si ritenga al di sopra della legalità e della collettività". conclude l'Assessora. (Com)