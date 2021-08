Sardegna: composizione musicale dedicata ad aeroporto Cagliari, martedì presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Music for Cagliari Airport: è questo il titolo della composizione ambient originale realizzata dal musicista sperimentale Daniele Ledda per l'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari. Il progetto nasce a seguito della collaborazione tra Sogaer (azienda che gestisce la struttura aeroportuale) e l'associazione Ticonzero, e prende spunto dalla produzione ambient del musicista/compositore Brian Eno e in particolare dall'album "Ambient 1: Music for Airports". La presentazione ufficiale avverrà martedì 24 agosto all'interno dei locali della Cagliari Airport Library, la prima biblioteca italiana situata all'interno di uno scalo aeroportuale, e vivrà due appuntamenti, alle 20 e alle 21, per un massimo di 30 partecipanti per turno, che potranno prenotare all'indirizzo library@cagliariairport.it. Agli spettatori, per accedere all'evento, sarà richiesta evidenza del green pass. (segue) (Rsc)