Sardegna: composizione musicale dedicata ad aeroporto Cagliari, martedì presentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come quella di Brian Eno, dunque, la composizione di Ledda prende vita all'interno del concetto stesso di terminal aeroportuale, e si pone come obiettivo quello di creare un'atmosfera rilassata e priva di tensioni, che accompagni i viaggiatori nel tragitto dallo scalo all'aereo. Durante l'evento, Ledda si esibirà con lo strumento Clavius, di sua creazione, in una performance-installazione che coordina il suono, l'azione e la visione attraverso gli strumenti che lo compongono in ogni sua fase. La performance prevede l'esecuzione del brano 1/1 tratto da Ambient 1: Music for Airport di Brian Eno. Inoltre, nei giorni precedenti il collettivo Studio Astrocat e lo stesso compositore realizzeranno un videoclip che proprio nei giorni successivi all'esibizione, verrà trasmesso negli schermi dello scalo di Cagliari, in modo da permettere ai passeggeri in transito di prendere visione del progetto e del lavoro svolto. A ospitare l'esibizione la prima biblioteca italiana nata all'interno di uno scalo aereo. Voluta fortemente da SOGAER, la biblioteca possiede una collezione di oltre 2000 volumi di varie case editrici ed ospita al suo interno eventi, mostre ed esibizioni. Al momento è possibile visitare la mostra "Visioni concrete", di Ermanno Leinardi. (segue) (Rsc)