Afghanistan: telefonata tra Salvini e ambasciatore Pakistan, lunedì incontro

- Lunga e cordiale telefonata tra il leader della Lega Matteo Salvini e l’ambasciatore del Pakistan in Italia Jauhar Saleem. Lo rende noto la Lega. Al centro del colloquio, la situazione geopolitica alla luce degli avvenimenti in Afghanistan. Salvini e l’ambasciatore si vedranno lunedì, a Roma, quando il leader della Lega incontrerà anche l’ambasciatore afghano. Salvini ha assicurato al Pakistan il massimo sostegno perché lo ritiene un protagonista indispensabile per fronteggiare la crisi politica e umanitaria che si sta consumando a Kabul: proprio per questo, Salvini chiederà al presidente del Consiglio Mario Draghi di invitare il Pakistan alla riunione del G20 di Roma. (Com)