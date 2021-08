Spagna: vicepremier Calvino, tre anni non bastano a compensare inazione in tema di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tre anni la Spagna non può cancellare o compensare dieci anni di inazione in tema di energia. Lo ha detto la vicepresidente del governo di Madrid, Nadia Calvino, parlando all’emittente “Antena 3”. La ministra dell’Economia e della Trasformazione digitale ha difeso il lavoro del governo in direzione della trasformazione energetica e della riduzione del prezzo dell’energia elettrica per i consumatori. Nonostante i ritardi accumulati negli anni in cui il governo era guidato da Mariano Rajoy, “molti progressi sono stati fatti, anche se la strada è ancora lunga per raggiungere l’obiettivo di un’energia la più pulita e conveniente possibile”. “Il governo non ha smesso di agire con misure e proposte normative il cui procedimento in Parlamento spero venga accelerato a settembre, al fine di ridurre il prezzo dell’elettricità. Ci sono molte proposte e iniziative e continueremo ad agire in modo determinato per tutelare gli interessi dei cittadini, che sono ciò che ci guida”, ha detto la vicepremier. (Spm)