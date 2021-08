Germania: Camera di commercio e industria denuncia difficoltà compagnie per carenza materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I restringimenti nella catena di approvvigionamento e l’innalzamento dei costi operativi stanno causando diverse difficoltà alla maggioranza delle aziende in Germania. Lo riferisce la Camera di commercio e dell’industria tedesca (Dihk) in un rapporto pubblicato oggi, in cui viene evidenziato come l’83 per cento delle aziende si lamenta dell’aumento dei prezzi o dei problemi di consegna delle materie prime. Il sondaggio condotto dal Dihk ha riguardato tremila compagnie di tutti i settori industriali e di diverse dimensioni. “La carenza di materie prime e i problemi della catena di approvvigionamento colpiscono l’economia della Germania in tutti i contesti”, ha detto il direttore per il commercio estero della Dihk, Volker Treier, ripreso dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine”. “Gli sviluppi attuali possono rendere il processo di ripresa economica decisamente più difficoltoso”, ha aggiunto. (Geb)