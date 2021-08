Spagna: ministra Economia Calvino, tutti i dati indicano mostrano una "forte ripresa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli indicatori mostrano una "forte ripresa" dell'economia spagnola da metà marzo. Lo ha detto la vicepresidente del governo e ministra dell’Economia spagnola, Nadia Calvino, all’emittente “Antena 3”. "I dati ci stanno inviando un messaggio molto positivo di ripresa economica", ha sottolineato la vicepresidente, che ha ricordato che tutte le organizzazioni internazionali prevedono che la Spagna recupererà nel 2022 il livello del Pil raggiunto prima della pandemia. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, gli ultimi dati avanzati dal ministero per l'Inclusione, la Previdenza e la Migrazione indicano un aumento di 80 mila unità ad agosto e un recupero del livello di occupazione registrato nella fase pre Covid, oltre a una riduzione delle casse integrazione (Erte). "Gli ultimi dati sul mercato del lavoro indicano che le persone in Erte sono inferiori a 300 mila e che ci sono già meno di 200 mila lavoratori a tempo pieno in cassa integrazione. L'evoluzione è molto positiva", ha affermato la vicepresidente. (segue) (Spm)