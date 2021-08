Spagna: ministra Economia Calvino, tutti i dati indicano mostrano una "forte ripresa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calvino ha ribadito di sperare che questa situazione favorevole prosegua affinché il governo spagnolo possa riprendere "al più presto" il percorso di innalzamento del salario minimo interprofessionale che sta promuovendo da giugno del 2018. La ministra dell’Economia ha insistito sul fatto che la creazione di posti di lavoro qualificati e il miglioramento delle condizioni di lavoro sia "la combinazione più efficace" per la ripresa e per ridurre anche le disuguaglianze rimaste dalla precedente crisi economica. "Spero che questa intensa ripresa a cui stiamo assistendo ci permetta di muoverci con decisione in quella direzione", ha sottolineato Calvino. (Spm)