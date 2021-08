Somalia: milizie dello Stato islamico conquistano città strategica del Puntland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani di al Shabaab appartenenti alla fazione fedele allo Stato islamico hanno preso il controllo della città di Balidhidin, nella regione semi-autonoma somala del Puntland. Lo riferiscono fonti locali citate dal sito d'informazione "Garowe Online", secondo cui durante il raid i militanti hanno ucciso un commissario distrettuale oltre a ferire un civile. I combattenti, stando alla versione fornita dalle autorità locali, hanno preso d'assalto la città saccheggiando gli edifici del governo prima di prenderne il controllo. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora giunta in merito da parte delle autorità del Puntland, le cui forze di sicurezza negli ultimi mesi hanno intensificato la repressione contro i combattenti di al Shabaab e dello Stato islamico in tutto lo Stato, riuscendo a distruggere diversi loro campi oltre a catturarne un certo numero. Lo Stato islamico è attivo nel Puntland dal 2015 - quando è avvenuta la scissione dalla fazione legata ad al Qaeda - e i suoi combattenti si sono scontrati con quelli di al Shabaab nelle montagne di Bari in diverse occasioni. In particolare, le forze di sicurezza sono riuscite a eliminare diversi miliziani stranieri che combattono a fianco dello Stato islamico. (Res)