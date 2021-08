Viterbo: Tonelli (Lega), su rave responsabilità sono di Viminale, no forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tentazione "di puntare il dito verso le Forze dell'Ordine per l'indecente situazione che da giorni si sta vivendo in provincia di Viterbo è sbagliata; per questo è necessario che si precisi che i nostri agenti di polizia sono solo il braccio operativo della sicurezza ma la responsabilità per questa assurda gestione, o meglio non gestione, del rave party è della mente ovvero dei vertici del Viminale". Lo dichiara, in una nota, il deputato della Lega Gianni Tonelli. "Già è assurdo - prosegue la nota - che non si sia fatto nulla per prevenire questa follia, lo è ancor di più incolpare chi esegue. Questa non vuole e non è assolutamente una difesa d'ufficio ma è giusto precisare che gli errori e le colpe sono esclusivamente di chi al Viminale non è intervenuto tempestivamente per fermare 8 mila ragazzi e i responsabili di questo rave abusivo mettendo così a rischio la sicurezza sanitaria e pubblica", conclude il deputato della Lega. (Com)