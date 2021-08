Afghanistan: Karzai e Abdullah incontrano ambasciatore Pakistan, focus su situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente dell’Afghanistan, Hamid Karzai, e il capo dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, hanno incontrato oggi l’ambasciatore del Pakistan a Kabul, Mansour Ahmad Khan. Lo riferisce l’agenzia di stampa afgana “Pajhwok”, secondo cui le parti hanno discusso della situazione attuale nel Paese, e di un processo politico che sia “inclusivo” e “legittimo” a livello nazionale e internazionale. Proseguono gli incontri tra gli esponenti del governo afgano e dei talebani, dopo che ieri Abdullah e Karzai hanno incontrato un membro dell’ufficio politico degli insorti islamisti, Anas Haqqani. In mattinata, Abdullah ha annunciato di aver avuto ieri sera un colloquio con Khalil al Rahman Haqqani e altri rappresentanti talebani, ribadendo “la sua posizione ufficiale a sostegno di un Afghanistan indipendente e unificato sulla base di giustizia ed equità”. La Storia “mostra che in assenza di giustizia sociale, fornire sicurezza e rafforzare l’unità nazionale è impossibile”, ha sottolineato Abdullah. Da parte sua, Haqqani ha “assicurato ai partecipanti che (i talebani) lavoreranno duramente per fornire sicurezza ai cittadini di Kabul e ha chiesto aiuto e sostegno ai leader politici e notabili del Paese nel fornire sicurezza alla popolazione”. (Res)