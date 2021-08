Covid: studio università Oxford, completamente vaccinati possono trasmettere variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta del Covid-19 può essere contratta e trasmessa anche dai completamente vaccinati. Lo riferisce l'emittente televisiva "Sky News", citando uno studio dell'Università di Oxford del Regno Unito. In base alla ricerca in questione, "i livelli del virus nei completamente vaccinati potrebbero essere altrettanto alti che in coloro che non sono stati vaccinati". La ricerca, alla quale hanno partecipato 700 mila persone selezionate in modo casuale, ha quindi evidenziato che l'immunità di gregge potrebbe essere difficile da raggiungere. Uno dei ricercatori capo, Koen Pouwels, ha dichiarato: "I vaccini sono molto efficaci nell'evitare che le persone si ammalino gravemente, e meno nel fermare la trasmissione del virus". Ciò nonostante, il capo investigatore dello studio, ha sottolineato che "l'importante è che il numero di ricoveri in ospedale e di morti sia tenuto sotto controllo". Infatti, lo studio ha evidenziato che in questo senso, i vaccini funzionano bene. (Rel)