Calabria: de Magistris, nostra candidatura per rompere il sistema

- "In questi giorni si è riacceso il dibattito sulle candidature, sulle tante candidature, sul rischio polverizzazione del voto. Noi lo diciamo senza presunzione, perché non solo abbiamo programmi chiari, ma storie credibili, l'unica in questo momento in campo per unire tutti quelli che vogliono rompere il sistema, e costruire un governo fatto di persone oneste, competenti, libere e coraggiose, siamo noi". Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria, nel suo video appello per costruire una Calabria dei diritti. "Quindi - prosegue - mi sento di rivolgere davvero un appello, ma non un appello di schieramenti liturgici, di campi che per quanto ci riguarda, sono dissolti, perché qui si tratta di ricostruire i diritti primari. Facciamo appello a tutti quelli che vogliono, come noi, ricostruire questa terra a partire dai diritti essenziali che mancano. L'acqua che manca nei rubinetti, i rifiuti che non vengono raccolti, la depurazione che non funziona, il diritto al lavoro mortificato, gli incendi, una terra martoriata". (segue) (Ren)