Calabria: de Magistris, nostra candidatura per rompere il sistema (2)

- "Quindi - continua de Magistris - mi sento di rivolgere davvero un appello, come ho fatto anche in passato, a unirsi con noi. Con storie credibili, con chi vuole dare un calcio politico al sistema e intraprendere un percorso di affidabilità, di coerenza, di forza, di dignità, di onestà, contro ogni forma di corruzione e infiltrazione della criminalità organizzata. Con il popolo e per il popolo calabrese. Pensateci, chi oggi ha a cuore le sorti della Calabria, provi a costruire insieme a noi, nelle forme ovviamente più idonee, rispettando quello che è il nostro processo politico, quello che è il nostro cammino, la nostra corsa, la nostra marcia, la nostra maratona". "L'unico luogo in cui c'è l'alternativa per la Calabria è quello in cui ho l'onore e l'onere di guidare una coalizione straordinariamente bella e ricca di persone coerenti e credibili", conclude. (Ren)