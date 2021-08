Afghanistan: ministro Difesa britannico, nostri aerei impiegati in evacuazione non erano vuoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun aereo che trasportava cittadini britannici e afgani da Kabul è rimasto vuoto. Lo ha detto il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, ai microfoni dell’emittente televisiva “Bbc”. Wallace ha respinto le notizie secondo cui alcuni voli da Kabul contenevano solo poche persone, affermando che il Regno Unito stava "assolutamente portando avanti faticosamente i numeri". "I talebani stanno lasciando passare la nostra gente", ha detto il ministro britannico, confermando che ogni giorno stanno decollando dai sette a dieci aerei della Forza aerea britannica, e almeno 138 persone saranno trasportate con il prossimo volo. Wallace ha affermato che il Regno Unito continuerà a rimanere in Afghanistan finché gli Stati Uniti gestiranno l'aeroporto, ma ha affermato che il governo sta anche investendo su degli "hub in alcuni Paesi terzi" per il trattamento delle persone nella regione. Il ministro ha aggiunto che i passeggeri dei voli in partenza dall'Afghanistan questa settimana sono soprattutto personale del governo britannico, connazionali, rappresentanti dei settori dei media e dei diritti umani e afgani che avevano collaborato per il Regno Unito. (Rel)