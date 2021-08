Germania: sondaggio, Unione prima con il 27,5 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione, l’alleanza formata dal Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), resta la prima forza politica con il 27,5 dei consensi, 2,5 punti in meno rispetto a luglio. È quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Allensbach svolto tra il 5 e il 17 agosto per conto di "Frankfurter Allgmeine Zeitung". Il Partito socialdemocratico (SpD) si attesta al 19,5 per cento, in crescita di 2,5 punti, mentre i Verdi calano di 2 punti e si fermano al 17,5 per cento. Il Partito liberale democratico (Fdp) ha perso un punto e tocca quota 11 per cento, così come Alternativa per la Germania (AfD) che invece recupera un punto e mezzo. Chiude La Sinistra al 7,5 per cento, il leggero aumento di 0,5 punti. Nel sondaggio, che ha coinvolto 500 fra le personalità di più alto rango del Paese nell’ambito del mondo degli affari, della politica e della pubblica amministrazione, Armin Laschet, candidato dell’Unione, sarebbe il favorito per succedere all’attuale cancelliera, Angela Merkel. (Geb)