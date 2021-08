Roma 2021: lista Pap per Canitano “Capitale recuperi gestione diretta dei servizi pubblici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo slogan è il ritorno di Roma città pubblica che si traduce in “un pieno recupero, da parte del Comune, della gestione diretta dei servizi che eroga alla città". Ad affermarlo, interpellato da “Agenzia Nova”, è Sergio Cararo, capolista di Potere al popolo che sostiene la candidatura a sindaca di Elisabetta Canitano alle elezioni amministrative di Roma 2021. “Una gestione diretta dei servizi significa, uno stop al regime di concessione ai privati dei servizi pubblici”, spiega Cararo. In questo senso ci sono due questioni in particolare. “Da un lato c’è l’internalizzazione degli operatori nei servizi esternalizzati e, dall'altro, una revisione del sistema delle concessioni ai privati, che negli anni il Comune ha affidato, con guadagni irrisori rispetto poi ai servizi che vengono offerti alla città e che vengono gestiti", prosegue il capolista di Pap. "Abbiamo assistito, come al solito, alla socializzazione delle perdite e alla privatizzazione dei profitti. Pensiamo che questo sia un processo da interrompere, per questo parliamo di città pubblica – sottolinea Cararo –. La lista riunisce gli attivisti, impegnati nei quartieri, nel territorio e nelle periferie e nelle questioni lavorative. È questo il mondo che rappresenta Potere al popolo, è un mondo di attivismo sociale e sindacale". Inoltre “la Capitale d’Italia è la città più verde d'Europa, per la presenza di ville e parchi urbani. Questa è una risorsa immensa, ma una città verde crea le infrastrutture coerenti a questa cosa” e per questo occorre affrontare il discorso "sui trasporti pubblici, sui rifiuti, e sulla messa a valore sociale del verde pubblico, che è una risorsa sprecata della nostra città”. Tra le priorità da attuare nei primi cento giorni dal prossimo sindaco di Roma, Cararo individua il tema dell'emergenza abitativa, "una piaga storica che si trascina da anni e che, paradossalmente, invece di progredire regredisce anno dopo anno". Quindi una soluzione all'emergenza abitativa e "una politica abitativa gestita direttamente dal Comune". Il secondo provvedimento, "più semplice ma altamente simbolico, è la trasformazione della tassa di soggiorno sul turismo in una tassa per gli investimenti delle periferie", che diventerebbe quindi "una tassa di scopo", spiega Cararo. "Quello che entra come beneficio al Comune per il turismo diventi un fondo per gli investimenti per le periferie, che sono quelle che non beneficiano mai e niente di quella che è una delle principali risorse della città", conclude.(Rer)