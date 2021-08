Kosovo: partiti albanesi considerano candidature unitarie in aree a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti albanesi del Kosovo stanno considerando di sostenere un candidato unico in alcune amministrazioni locali a maggioranza serba. Lo afferma l’Ong “Birn”. La formazione Srpska Lista, appoggiata da Belgrado, solitamente vince con ampio margine nelle elezioni locali di queste aree, tra le quali la Mitrovica settentrionale, e la data entro la quale presentare le candidature è oggi. Venerdì, Erden Atiq, leader locale del partito Vetevendosje, ha parlato di un accordo potenziale tra i partiti albanesi per le elezioni del 17 ottobre. L’intesa non è stata ancora perfezionata “ma abbiamo concordato che ci sarà un candidato sindaco e una lista unica per il consiglio comunale”, ha detto a “Birn”. (Alt)