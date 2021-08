Kosovo: governo, se non fosse per gli Stati Uniti la Serbia commetterebbe nuove atrocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non fosse per gli Stati Uniti, la Serbia continuerebbe a commettere atrocità contro i kosovari. Lo ha detto Andin Hoti, a capo della commissione del governo di Pristina per le persone scomparse e della relativa delegazione nel dialogo con la Serbia a Bruxelles. Hoti ha reagito attraverso un messaggio su Facebook alle parole dell'omologo serbo, Veljko Odolavic. Quest’ultimo ha dichiarato che “ovunque gli Usa siano stati, dopo un po’ se ne sono andati e Pristina dovrebbe pensarci su”, in riferimento alla situazione in Afghanistan. Hoti ha denunciato questo atteggiamento come “un’aperta minaccia”. (Alt)