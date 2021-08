Serbia-Kosovo: rigettate le accuse del politico serbo Radoicic per offesa della reputazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio del processo, il pubblico ministero ha affermato di ritenere che esistano prove convincenti che Nedeljko Spasojevic, Marko Rosic e Silvana Arsovic fossero membri di un gruppo organizzato e che fossero responsabili dell'omicidio di Oliver Ivanovic. Dragisa Markovic e Zarko Jovanovic sono accusati di aver abusato della loro posizione ufficiale. Gli imputati sono accusati dei reati di omicidio aggravato, partecipazione o organizzazione di un gruppo criminale organizzato, abuso di posizione o autorità ufficiale e possesso, controllo o detenzione non autorizzati di armi. La difesa ha criticato tutte le accuse precedentemente depositate dalla Procura speciale, dichiarandole incomplete e non suffragate da elementi di prova. Lo stesso hanno sostenuto gli avvocati dopo che nel novembre 2020 è stato depositato il terzo atto d'accusa. I difensori ne hanno quindi chiesto il rigetto in prima istanza e poi in Corte d'appello. Tuttavia, all'inizio dell'anno, la Corte di cassazione di Pristina ha deciso di respingere la richiesta di rigetto dell'atto d'accusa. Oliver Ivanovic è stato ucciso il 16 gennaio 2018 con diversi colpi d'arma da fuoco alla schiena, mentre entrava nei locali del suo partito a Kosovska Mitrovica. Quasi due anni dopo, il 2 dicembre, l'Ufficio del procuratore speciale del Kosovo ha depositato il primo atto d'accusa. (Seb)