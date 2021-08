Haiti: numero vittime del terremoto supera quota duemila, centinaia i dispersi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governi e organismi internazionali hanno iniziato a far pervenire le loro offerte e iniziative di aiuto. L'Unione europea (Ue) ha annunciato un primo stanziamento di 3 milioni di euro di aiuti umanitari. A fronte dei "devastanti effetti del terremoto", si legge in una nota, Bruxelles ha disposto "tre milioni di euro in aiuti umanitari per rispondere alle necessità più urgenti che colpiscono le comunità. Per assicurare il più rapido intervento possibile, gli aiuti dell'Ue saranno dispiegati sul posto da partner umanitari già attivi nella risposta alle emergenze, supportando e rafforzando la loro capacità di fornire aiuti umanitari agli haitiani più vulnerabili". L'aiuto dell'Ue è specialmente pensato per fornire presidi medici agli ospedali, e servizi essenziali alle strutture per la prima assistenza. (segue) (Mec)