Haiti: numero vittime del terremoto supera quota duemila, centinaia i dispersi (5)

- Tramite la propria agenzia di cooperazione Jica, il Giappone ha inviato 60 teloni di plastica 30x30 metri, 1.200 materassini e 750 taniche. Dalla Spagna arrivano 30 tonnellate di attrezzature mediche e di emergenza oltre a 250.000 euro alla Croce Rossa. Aiuti per 1,5 milioni di dollari arrivano anche dal governo del Quebec, in Canada. Un primo aiuto per la fornitura di servizi di base, acqua, farmaci e apparecchiature mediche, cui seguirà un ulteriore sforzo finanziario attraverso un bando per progetti del Ministero delle Relazioni Internazionali. (segue) (Mec)