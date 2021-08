Viterbo: Salvini, su rave party si doveva intervenire prima, Lamorgese inadeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rave party nel viterbese si doveva intervenire prima. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a “Morning news” su Canale 5. “Mi sembra che chi occupa in questo momento il ministero dell'Interno non sia adeguato – ha spiegato -. Devi intervenire prima. Quando arrivano 8 mila persone con i tir, non puoi mandare l'esercito, devi intercettarle prima. Abbiamo servizi di intelligence, polizia di frontiera, servizi informativi e alle prime cento persone devi intervenire subito, altrimenti è tardi”.(Rin)