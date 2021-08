Corea del Nord: possibili preparativi in vista di un test balistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti hanno intrapreso il 16 agosto le annuali esercitazioni congiunte estive delle rispettive forze armate, nonostante le forti proteste della Corea del Nord, che ha minacciato una crisi di sicurezza nella Penisola coreana. L'esercitazione dei posti di comando proseguirà per nove giorni e sarà perlopiù condotta tramite simulazioni informatiche, senza alcuna manovra sul campo, secondo quanto riferito dallo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. Secondo una nota della Difesa sudcoreana l'esercitazione ha carattere puramente difensivo; fonti citate dalla stampa sudcoreana affermano che il Comando delle Nazioni Unite in Corea non ha ancora formalmente notificato a Pyongyang l'avvio della manovra. La Corea del Nord ha accusato Seul e Washington di aver portato avanti i preparativi per l'esercitazione nonostante gli sforzi del Nord tesi a rilanciare il dialogo. (segue) (Git)