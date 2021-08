Iran-Cina: colloquio telefonico Raisi-Xi, focus su accordo nucleare e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con l’omologo cinese, Xi Jinping. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, le parti hanno discusso di varie questioni, su tutte la situazione in Afghanistan e l’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa). Teheran è disponibile ad aiutare la Cina nello stabilire pace e sicurezza in Afghanistan, ha detto Raisi, aggiungendo: “Crediamo che il ritiro degli stranieri e anche le passate esperienze di questo Paese abbiano reso chiaro che la partecipazione di tutti i gruppi afgani è necessaria per garantire lo sviluppo e la sicurezza”. Il presidente iraniano ha inoltre espresso apprezzamento a Xi per il sostegno cinese all’Iran nei fori internazionali, per l’invio di vaccini contro il Covid-19 a Teheran e per l’appoggio all’adesione all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), di cui l’Iran è attualmente Paese osservatore. (segue) (Res)