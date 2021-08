Iran-Cina: colloquio telefonico Raisi-Xi, focus su accordo nucleare e Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Xi ha ribadito che indipendentemente dal quadro della situazione globale la disponibilità cinese a sviluppare le relazioni con l’Iran “non cambierà”. I due Paesi, nei tempi difficili della pandemia, hanno “rafforzato la solidarietà e collaborazione e fatto progressi positivi nella cooperazione pratica, combattendo insieme l’epidemia”, ha detto il leader della Cina, facendo appello al sostegno reciproco su questioni relative ai rispettivi “interessi chiave”. Il presidente cinese ha inoltre invitato l’Iran ad approfondire la cooperazione nell’attuazione della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) e in diversi altri settori. (Res)