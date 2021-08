Covid: festa abusiva a Palermo, chiuso locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte i finanzieri della compagnia di Palermo, in collaborazione con le unità della Divisione polizia amministrativa di sicurezza, hanno eseguito un controllo nel locale Casa Cuba, in via Messina Marine, a Palermo, adibito di fatto a discoteca. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'appuntamento al locale sarebbe stato ampiamente diffuso sui social, invitando gli interessati alla partecipazione a quella che, a detta degli organizzatori, sarebbe dovuta essere una festa privata. Dal servizio di controllo sarebbe emersa la presenza di circa 300 persone. Il titolare della struttura e l'organizzatore dell'evento sono stati denunciati e multati e il locale è stato chiuso per violazione delle norme Covid. (Ren)