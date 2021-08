Covid: Coldiretti, con Sicilia gialla saltano tavolate in 23 mila ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La necessità di mantenere almeno un metro di distanza tra i tavoli – precisa l'associazione – riduce drasticamente gli spazi disponibili per il servizio. Una misura che limita anche l’ospitalità turistica e costringe a separare le tradizionali comitive in piena estate in cui si cominciano a vedere gli effetti positivi dell’arrivo del green pass sia per i turisti italiani che stranieri. L' impatto negativo - chiarisce la Coldiretti - si trasferisce a cascata sull’intera filiera con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino dalle aziende agricole ma anche di addobbi floreali con il contenimento del numero di inviatati o addirittura il rinvio delle cerimonie. Senza dimenticare che un terzo della spesa turistica per la vacanza in Italia è destinato all’alimentazione con il cibo che rappresenta per molti turisti la principale motivazione del viaggio". (com)