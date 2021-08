Afghanistan: decollato da Kabul aereo con 99 passeggeri, in arrivo 200 afgani a Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 08:00 italiane è decollato da Kabul un C130 dell’Aeronautica militare che ha evacuato 99 cittadini afgani. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa, secondo cui nella notte un altro velivolo C130 era decollato da Kabul con a bordo 95 persone. Dopo uno scalo tecnico, tutte le persone evacuate dai C130 saranno trasportate con i KC767 in Italia dove il prossimo volo giungerà nelle prossime ore. Nella giornata di oggi ulteriori due C130J decolleranno dal Kuwait per Kabul. Sempre in esecuzione del ponte aereo, nella tarda mattinata di oggi atterrerà a Fiumicino un KC767 con a bordo 200 afgani evacuati nella giornata di ieri dalla capitale afghana. Con l'arrivo odierno sono oltre 500 gli ex collaboratori e loro familiari trasferiti in Italia dal giugno scorso quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afgani. (segue) (Com)