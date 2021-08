© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in generale poco nuvoloso, con irregolari addensamenti dal mattino sui rilievi e l'alta pianura occidentale, in dissoluzione al pomeriggio sulla pianura, più persistenti sui rilievi. Rovesci isolati possibili sui rilievi dalla tarda mattinata e al pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 18°C e 20°C, massime tra 30°C e 32°C. (Rem)