Afghanistan: segretario Stato francese, "nessun contatto politico con i talebani"

- La Francia non ha al momento alcun contatto politico con i talebani e non intende mostrare condiscendenza o connivenza verso il gruppo radicale afgano. Lo ha affermato oggi il segretario di Stato per gli Affari europei della Francia, Clement Beaune. “Deve essere detto chiaramente che non sono in corso contatti politici e che non ci sarà alcuna condiscendenza o connivenza verso i talebani. Non esiste una versione leggera del ‘talebanesimo’”, ha detto Beaune all’emittente radiofonica “France Info”. (Frp)