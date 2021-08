Roma: Raggi, Casa Tecnologie sarà laboratorio talenti imprese e startup, progetto in cui crediamo molto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa delle Tecnologie Emergenti a Tiburtina "sarà un laboratorio per talenti, imprese e startup che porteranno crescita e lavoro in città.Siamo entrati nella fase operativa di questo progetto d’eccellenza per la Capitale: è stato approvato, infatti, lo schema di accordo con soggetti pubblici e privati, con cui avvieremo una collaborazione per fare di questo luogo un centro all’avanguardia". Così, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Grazie all’accordo con Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) - aggiunge - il Comune avrà a disposizione, per 30 anni e gratuitamente, oltre 1.000 metri quadrati di spazi all’interno di una delle stazioni più importanti della città. Questo è un progetto in cui crediamo molto, che poterà a Roma imprese e investimenti all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo economico". (Rer)