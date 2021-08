Roma: controlli antidroga da centro a periferia, arrestati 7 spacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza del Quarticciolo, i carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato altri 3 spacciatori. In manette sono finiti tre romani di 29, 42 e 49 anni, tutti con precedenti, sorpresi a consegnare dosi di cocaina e hashish ai loro “clienti”, anche loro identificati e segnalati all’Utg in qualità di assuntori di droghe. All’Esquilino, i carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato un cittadino senegalese di 48 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L’uomo è stato notato nella zona del Pigneto in atteggiamento sospetto e i militari hanno deciso di tenere d’occhio i suoi spostamenti, effettuati a bordo del tram. Arrivato a piazza Vittorio Emanuele, l’uomo è sceso e si è incamminato in via Nino Bixio, dove i Carabinieri hanno assistito alla cessione di due “perline” di eroina ad una ragazza, identificata e segnalata all’Utg. Per l’uomo è scattato l’arresto. I militari della Stazione Roma Montespaccato, invece, hanno arrestato un 24enne romeno, senza fissa dimora e già sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di marijuana ad un giovane in via Gino Frontali. Il pusher è stato subito bloccato e trovato in possesso di una decina di dosi della stessa droga e denaro contante, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura. Nella piazza di spaccio di largo Ferruccio Mengaroni, infine, i militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 29 anni, con precedenti, sorpreso in possesso di un panetto di hashish del peso di 120 grammi e di 1.000 euro in contanti. (Rer)