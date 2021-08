Afghanistan: aereo polacco con a bordo quasi 80 persone atterra a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo con a bordo afgani e polacchi evacuati dall’Afghanistan è atterrato a Varsavia ieri sera. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Pap”. Il velivolo, un Boeing Dreamliner 787, era decollato dall’aeroporto di Navoiy, in Uzbekistan, nel tardo pomeriggio di ieri. Come reso noto dal viceministro degli Esteri, Marcin Przydacz, un aereo militare di soccorso è stato mandato in Afghanistan su decisione del primo ministro, Mateusz Morawiecki, e ha trasportato le persone evacuate in Uzbekistan. Successivamente sono state trasportate in Polonia da un volo civile. Oggi intorno alle ore 10 partirà un altro volo civile da Varsavia, secondo quanto comunicato dal portavoce del governo, Michal Dworczyk. Il portavoce ha spiegato che tra le persone che attendono di essere evacuate dalla Polonia all’aeroporto internazionale di Kabul, circa 90, c’è anche una giornalista polacca. (Vap)