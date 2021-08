Varese: sparatoria a Lavena Ponte Tesa, 35enne ricoverato in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 8 di questa mattina una sparatoria è avvenuta nel comune di Lavena Ponte Tesa nel varesotto. Secondo dinamiche ancora da accertare, una persona di 35 anni, di cui non sono note le generalità, è stata ferita da colpi di arma da fuoco all'addome ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Varese. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica con un'ambulanza e gli agenti della polizia stradale di Varese (Com)