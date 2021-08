Libano: leader Hezbollah Nasrallah, in arrivo primo carico di petrolio dall’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prima nave carica di petrolio destinato al Libano partirà dall’Iran “nelle prossime ore”, e diverse altre navi si aggiungeranno alla prima. Lo ha detto il segretario generale del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso televisivo tenuto questa mattina in occasione della festività dell’Ashura. “La crisi del carburante in Libano si è rivelata costruita ad arte”, ha detto Nasrallah, invitando a “mettere in galera” i “monopolisti”. “La nostra prima nave partirà dall’Iran nel giro di poche ore, portando il materiale necessario”, ha proseguito, aggiungendo che “altre navi verranno dall’Iran, non solo questa". “Dico agli americani e agli israeliani che quando la nave partirà, fra poche ore, la considereremo ‘territorio libanese’”, ha aggiunto Nasrallah, osservando di non volere “uno scontro con nessuno”. “Se lo Stato fosse intervenuto dall’inizio della crisi con una decisione coraggiosa, come ha fatto nei giorni passati, non avremmo osservato le code dell’umiliazione”, ha proseguito il leader sciita, in riferimento alle lunghe file registrate negli ultimi giorni davanti alle stazioni di servizio in tutto il Paese. Il Libano assiste da giorni a una grave penuria di carburante, che ha spinto diversi esercizi commerciali e strutture a chiudere i battenti a causa della mancanza di combustibile per generatori elettrici. Le tensioni sociali sono state aggravate dalla decisione, assunta la scorsa settimana dalla Banca centrale, di interrompere i sussidi agli importatori di carburante prima dell'introduzione effettiva della tessera di razionamento, misura approvata dalle autorità per mitigare le sofferenze delle famiglie più bisognose. (Res)