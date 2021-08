Afghanistan: Salvini, subito corridoi umanitari ma attenti a ingresso terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Subito corridoi umanitari per chi ha collaborato con l'Occidente ma non si può chiedere all'Italia, che sta diventando il capo profughi d'Europa, di accogliere altre migliaia di persone". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo a “Morning news”, su Canale 5. "Sto sentendo gli ambasciatori di tutta l'area – ha aggiunto -, alle 10 sentirò quello pachistano. Tra gli uomini che potrebbero arrivare il rischio di infiltrazioni terroristiche e malavitose è alto. Comunque noi non riusciamo a intercettare un rave party di sedicenni che arrivano da mezza Europa per impasticcarsi e possiamo permetterci di far entrare senza controllo e limiti migliaia di queste persone?". Quanto all’Europa, ha sottolineato, “in passato non è stata all’altezza ma proviamo a essere ottimisti. C'è la riunione del G20 presieduta dall'Italia e da Draghi a fine ottobre. Chiederò al premier di invitare anche alcuni paesi non invitati, ad esempio il Pakistan per portare un po' stabilità nell'area".(Rin)