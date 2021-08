Afghanistan: Borrell, situazione nel Paese è “una catastrofe e un incubo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi in Afghanistan sono “una catastrofe e un incubo”, dovuti probabilmente a un fallimento dell’intelligence nel prevedere un rapido ritorno dei talebani al potere. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, intervenendo al Parlamento europeo. Borrell ha spiegato che il primo gruppo di 106 membri della delegazione Ue in Afghanistan è già stato riportato in Europa e i funzionari sono giunti a Madrid. L’Alto rappresentante ha poi rilevato come la regione dell’Asia centrale sia diventata sempre più centrale per l’Ue, alla luce degli sviluppi in Afghanistan. “Tutte le nazioni dell’Asia centrale dovranno essere prese in considerazione nel contesto dei nostri sforzi diplomatici. La regione dell’Asia centrale diverrà sempre più strategica e importante per noi. Di certo, gli attuali sviluppi avranno una grande influenza sulla sicurezza regionale e internazionale”, ha aggiunto il diplomatico spagnolo. Borrell ha ribadito anche come l’Ue dovrà intensificare il sostegno umanitario ai Paesi vicini all’Afghanistan, per aiutarli “a gestire meglio gli effetti negativi in termini di immigrazione, di aumentato rischio terroristico e di contrasto al narcotraffico”. (Beb)