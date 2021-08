Roma: Medicina solidale con Siloe prosegue attività per fragili e malati oncologici al Colonnato San Pietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’impegno di Siloe onlus al fianco di Medicina solidale a favore dei più fragili in tempo di covid. Infatti, grazie alla generosità e all’impegno di Siloe è stata fatta una nuova donazione in denaro all’Elemosineria Apostolica per fare in modo che possa proseguire il lavoro di screening e di sostegno della salute delle persone vulnerabili soprattutto quelle che vivono in strada. Questo segno di misericordia si aggiunge alla donazione di vaccini e di un mini-laboratorio per le analisi cliniche ematiche di base per gli homeless malati oncologici, assistiti presso il medesimo ambulatorio del Colonnato di San Pietro. "Con Siloe – spiega Lucia Ercoli, coordinatrice di Medicina solidale e dell’ambulatorio Madre di Misericordia a San Pietro – prosegue una preziosa collaborazione che parte dagli ultimi e per gli ultimi. Piccoli gesti che messi insieme costituiscono un concreto segno disperanza per chi vive in strada ed è in difficoltà". (segue) (Com)